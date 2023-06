Tatoveringsglade horsensianere har nok allerede lagt mærke til det.

Golden Inksters, der har holdt til i store lokaler ved Nørregade de sidste to et halvt år, er lukket, mens en ny ejer forsøger at drive virksomheden videre.

Søren Heitmann var ham, der startede forretningen i Odder for flere år siden, fik succes og flyttede derfra til Horsens.