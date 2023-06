Transportgigant finansierer flåde af elektriske lastbiler via intern skat

Det skriver DSV i en pressemeddelelse.

Den interne CO2-afgift skal over fem år generere 1 mia. kr., der ryger direkte i en grøn pulje under DSV Group. Her vil et udvalg stå for at udpege de projekter, som pengene skal investeres i.

Efter seks måneder med det nye initiativ meddeler selskabet, at de allerede har skrabet nok kapital sammen til, at de nu kan søsætte det første projekt.

Det kommer Horsens til at mærke.

»Det er meget positivt at se, hvor stor en interesse dette initiativ har genereret fra hele organisationen på så kort tid. Ud over at finansiere initiativer, der kan hjælpe med at nedbringe vores CO2-udledninger, har programmet også til formål at skabe opmærksomhed om, hvordan vi kan gøre en forskel gennem vores arbejdsprocesser og aktiviteter samt at skabe et fælles engagement i hele virksomheden til at bidrage til den grønne omstilling,« siger administrerende direktør i DSV, Jens Bjørn Andersen