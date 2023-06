Tørkeindekset er orange, og de første vandværker lufter vandingsforbud – Sådan er situation i Horsens

Årets sommervejr bliver allerede sammenlignet med sommeren 2018: Vejret er solrigt, græsset er gult, og der er knastørt de fleste steder.

Brandvæsenet og vandværker landet over følger situationen tæt, i går lød det fx fra Danske Beredskaber, at årets Sankt Hans-bål kan være i fare, for hvis tørken fortsætter, kan et afbrændingsforbud komme på tale.