Sammen har de skabt en af de største succeser inden for deres felt.



Parret bag det Horsens-baserede designimperium Hay har taget verden med storm, og har med sine budgetvenlige designmøbler formået at få milliarder til at rulle ind på firmakontoen.

Men først skulle de to lige finde hinanden.



Nu afslører Mette Hay i et eksklusivt interview, hvordan det gik til, at hun og manden Rolf Hay fandt magien. For det var ikke kærlighed ved første blik. Eller var det?



Overfor det internationale arkitekturmagasin Architectural Digest, forklarer Mette Hay nemlig, at de to første gang mødtes under angiveligt helt professionelle omstændigheder - til en jobsamtale.