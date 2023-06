Kovending: DSV undsiger sig egen direktørs udtalelser om megabyggeri

En hel del trafikanter har formentlig sluppet et lettelsens suk, da de 13. maj kunne læse, at DSV’s megabyggeri nordvest for Horsens er forsinket.

Forsinkelsen betød nemlig, at udsigten til det trafikale kaos, der lige nu forventes som følge af byggeriet, formentlig kunne holdes stangen i et vist omfang, i hvert fald for en stund.