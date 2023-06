18/06/2023 KL. 05:30

For abonnenter

Anders Erik Jensen mener, at forholdene er både farlige og dårligt lavet. Nu vil han have kommunen til at lave det om for anden gang

Han vurderer, at forholdene er både uhensigtsmæssige og farlige. Og han vil gerne have et svar fra kommunen om, hvad planen er.