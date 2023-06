»Han kommer til at efterlade et tomrum«: Direktør ærgrer sig over afsked med cheftræner

I fremtiden kommer den nu tidligere AC Horsens-træner til at stå i spidsen for den svenske klub IFK Göteborg.

Sidstnævnte har frikøbt Jens Berthel Askou fra sin kontrakt, der ellers havde et år mere at løbe på.

Det oplyser den svenske fodboldklub på et pressemøde, hvilket bekræftes af en pressemeddelelse på AC Horsens hjemmeside.

På pressemødet udtrykker Göteborgs tekniske direktør, Ola Larsson, stor glæde ved handlen.

»Vi er meget tilfredse med at have hentet Jens til klubben. Det har været en længerevarende proces, men vi er sikre på, at han kan være med til at tage os til næste niveau,« lyder det fra pressemødet i Sverige, som JP Horsens har overværet.