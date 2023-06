Populært område skriger efter børnepasning, mens Hans Bang-Hansen har nye grunde på vej: »Lige pludselig vrimler det jo ikke længere med barnevogne«

Provstlund har igennem flere år været et af de hurtigst voksende boligområder i landet, og nybyggerkvarteret er nu så godt som færdigt. Det sker samtidig med, at der er store udfordringer med manglende institutionspladser i området.

Manden bag udstykningerne, Hans Bang-Hansen, tidligere viceborgmester for Venstre i Horsens, er selv ganske godt tilfreds med, hvordan Provstlund ser ud i dag. Han arbejder nu videre med nye planer for flere nye udstykninger ved Lund. Planer, som stadig har lidt udfordringer, der skal ryddes af vejen, men som Hans Bang-Hansen håber kan føres ud i livet om et par år.