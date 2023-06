Torsdag blev en stribe selskaber i Horsens ramt af konkurs. Fælles for alle seks selskaber er, at de har en relation til det konkursramte Torntoft og Mortensen, der sidste år gik konkurs med en milliongæld, og at de har samme ejer.

Kurator i sagen, advokat Christian Jul Madsen, løfter nu sløret for, hvorfor de seks selskaber er gået konkurs.