Deres fjollede idé skulle give folk et smil - nu driver brødre en million-forretning

»Vi synes selv, det er for meget. Men mange synes, det er helt genialt,« siger Brian Kjærhus og smiler.

Netop smil var den reaktion, de to brødre håbede at få, da de i 2006 omsatte en på sin vis fjollet idé til handling.

I dag står Brian og René Kjærhus i spidsen for en af byens største malerfirmaer, og de er ikke blege for at sende en væsentlig del af æren til det reklamestunt, der så dagens lys for 17 år siden.