Udsigt til drama i Horsens: »Uanset udfaldet følger der ikke panikagtige scener hos os«

Der findes mindst én milliard kinesere, som er ligeglade.

Sikkert også en pæn flok i Danmark og sågar i Horsens og omegn.

Det ændrer dog ikke ved, at der lørdag eftermiddag klokken 14.00 fløjtes en ualmindelig vigtig fodboldkamp i gang på Nordstern Arena i Horsens, og den bliver definerende for, om byens fodboldstolthed nummer et, AC Horsens, i den kommende sæson fortsat er med på landets fineste fodboldscene.