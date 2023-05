Glem øjebliksbilledet: Det her handler om noget andet end præstationer fra spillere og stab

I Odense endte opgøret i nedrykningsspillet mod OB med et nederlag på 2-1, og dermed kan AC-spillerne ikke længere selv afgøre klubbens skæbne - hvis AaB vinder på mandag i Lyngby, så er det i realiteten afgjort, fordi nordjydernes målscore er markant bedre end den, AC Horsens står med.

Uanset hvordan vi vender og drejer det, også i en 3D-scanner, så er det her ikke atomfysik - for det handler på ingen måde om et øjebliksbillede fra Odense - eller hvordan AC-spillere og - stab præsterer generelt i dagligdagen.