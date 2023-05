Profil forlader Venstre: »Det er dem, der har glemt, hvad Venstre er«

Her fremførte Venstre, Konservative og Nye Borgerlige et forslag om, at der maksimalt må bygges i seks etagers højde i det nye åkvarter. Et forslag, der blev stemt ned.

»Jeg synes ikke, vi skal køre sådan noget frem, før vi har en lokalplan. Det bliver for populistisk. Jeg synes, der er al for meget populisme i dagens politik. Korte overskrifter, der giver stemmer, i stedet for at tage den saglige dialog,« siger hun.

Hun konstaterer, at uoverensstemmelsen med linjen i Venstres byrådsgruppe har stået på siden allerførste byrådsmøde.

»Da måtte jeg tage en tissepause for ikke at komme til at stemme. Det handlede om sagen om byggeriet af en spejderhytte på Nørrestrand (som Venstre var kritisk overfor, red.),« siger Irene Simonsen.