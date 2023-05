Alle kender Bamses Venner, og rigtig mange i Horsens kender også 47-årige Thomas ”Bomle” Engelund, når han som frontfigur i kopibandet ”Bomles venner” synger for på de velkendte melodier fra Bamses Venner.

Nu kender hele Danmark også Thomas ”Bomle” Engelund, for sammen med sine nye ”Bamse-venner”, 33-årige Nicki Feldt fra Horsens og 35-årige Jesper Nielsen fra Viborg, har de over to fredage sunget sig videre i den bedste sendetid på DR i konkurrencen ”Stjerneklar”.