Han er blevet kaldt for »det største scoop,« i længere tid af Claus Visbye, der er direktør for Horsens & Friends, som står bag årets koncertbrag.



Det er selveste The Weeknd med det borgerlige navn Abel Tesfaye der gæster Horsens den 14. juni.



Men hvad ved du egentlig om megastjernen, og er det nok til at vinde præmien?



Tag quizzen herunder og vind koncertbilletter til to af sommerens store koncerter i byen.