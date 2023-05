25/05/2023 KL. 05:30

For abonnenter

Byggesjusk fik par til at sige fra over for kendt erhvervsmand. Nu skal de i retten

Dette er tredje og sidste del af historien om René Petersen og Christina Kikan, der føler sig snydt af erhvervsmanden Hans Erik Frost. Han afviser at have handlet til ugunst for modparten.