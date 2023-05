Så er trafikprognosen her: Se, hvornår det er smart at køre på forlænget weekend

Hjemrejsetrafikken forventes at være på sit højeste søndag 21. maj i tidsrummet kl. 12.00-16.00. Den vil især bevæge sig fra vest mod øst over E20 Fynske Motorvej og Vestmotorvejen og via rute 21 fra Sjællands Odde mod hovedstadsområdet.

Der er også vejarbejde

På to travle strækninger bliver der lige nu udført vejarbejde, hvilket giver yderligere pres på vejene.

For trafikanter på E45 Østjyske Motorvej gælder det om at være opmærksom på, at der er vejarbejde mellem afkørsel 55 Horsens N og afkørsel 54 Ejer Bavnehøj. Der bliver arbejdet i begge retninger, hvorfor kørsel foregår på indsnævrede vejbaner og med en hastighedsgrænse på 80 km/t.

Trafikanter på E20 Fynske Motorvej skal være opmærksomme på, at der mellem afkørsel 54 Vissenbjerg og afkørsel 56 Ejby ligeledes bliver udført vejarbejde. Her er der to farbare spor i begge retninger, og hastighedsgrænsen er sat ned til 80 km/t.