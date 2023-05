Motorvejstilkørsler lukkes: Så længe skal du være opmærksom

Hvis du har planer om at køre mod Aarhus eller Kolding i denne uge, kan det være, du skal være ekstra opmærksom.

Vejdirektoratet er nemlig i gang med at udskifte asfalten på E45 Østjyske Motorvej mellem Horsens Nord og Ejer Bavnehøj.

Det betyder, at der i en periode vil blive lukket for to motorvejstilkørsler i aften- og nattetimerne denne uge.