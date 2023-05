Det glæder folk i køen sig mest til: »Min søn har gået og sunget Watermelon sugar i snart to år, så det bliver sjovt at høre den live«

Iris: Jeg elsker Harry Styles’ musik. Der er good vibes. Jeg har store forventninger til koncerten, og jeg glæder mig til at se ham og skrige med på hans musik. Min yndlingssang er Sign of the times.

Christoffer: Jeg er her for min datters skyld, og jeg elsker, at hun har lyst til at gå til koncerter. Men jeg synes også, at Harry Styles’ sange er rigtig gode. Det er vores første koncert med Harry Styles, men det er anden gang, at jeg er på arenaen i Horsens. Første gang var, da vi på et tidspunkt holdt ferie i Horsens, og jeg var inde at se en kamp med AC Horsens. Min favoritsang med Harry Styles er Canyon Moon.

Nicklas Krandorf, København