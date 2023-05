Ifølge Vejdirektoratet er risikoen for kødannelse størst mellem kl. 15 og 19 og mellem kl. 22 og midnat. Du skal som minimum forvente 30 minutters ekstra rejsetid inde i Horsens by.

Et godt er ifølge Vejdirektoratet at slå din navigation fra og køre efter anvisningerne, fordi der er skiltning at følge. Husk at holde dig orienteret og hør P4, mens du kører, lyder opfordringen.

Alle koncertgæster opfordres til at bruge frakørsel 55 Horsens N eller 56b Horsens C, hvis du kommer nordfra. Kommer du fra Aarhus, Odder eller Skanderborg, er anbefalingen, at du tager rute 433 Gl. Århusvej/Gl. Horsensvej.

Kommer du derimod sydfra, lyder anbefalingen at tage frakørsel 57 Horsens S eller 56b Horsens C.