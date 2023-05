Efter voldsom brand: Pizzeria opslugt i flammerne

Der opstod meget røg fra branden, hvilket fik myndighederne til at opfordre borgere i nærheden til at holde sig fra branden og eventuelt lukke døre og vinduer.

Op ad formiddagen har man undgået, at flammerne spredte sig til beboelse. Et efterslukningsarbejde har stået på siden omkring kl. 9. En kranvogn assisterer med at løfte og fjerne bygningsdele, så det er muligt at slukke de sidste gløder.

Det oplyser Sydøstjyllands Brandvæsen på Twitter.

Trods indsatsen fra brandvæsnet lykkedes det dog ikke at redde bygningen. Taget er styrtet sammen, og restauranten står udbrændt tilbage.