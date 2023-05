Brandvæsen er til stede med 35 mand og 14 køretøjer: »Målet er, at skolen skal kunne bruges til undervisning allerede i morgen«

»Målet med indsatsen er at holde branden inden for den bygning, der brænder, så resten af skolen beskyttes. Målet er, at skolen skal kunne bruges til undervisning allerede i morgen,« siger han.

Er det en vanskelig slukningsopgave?

»Det ville være nemmere, hvis det var nede på jorden, men det er ikke som sådan en vanskelig opgave. Lige nu arbejder vi på at slukke zoner og undgå brandspredning til øvrige bygninger. Det er svært at sige, hvor lang tid det kommer til at tage at slukke branden,« siger Michael Bruhn.