Skoleleder med opfordring efter brand: Hold jeres børn hjemme

JP Horsens har set beskeden.

Her oplyser Mette Malmros, at branden er brudt ud i den midterste bygning på skolen, og at der deraf er sket skader på den pågældende bygning, mens tilstødende bygninger er ramt af røgskader.

»Vi vil derfor opfordre til, at alle dem, der har mulighed for at blive hjemme fra skole i morgen mandag, gør det. Dem, der har brug for pasning, møder ind i Hallen. Tilmelding er vigtigt på gedved-skole@horsens.dk,« skriver Mette Malmros.

Det fremgår desuden af beskeden på Aula, at skolens personale er indkaldt til et online-orienteringsmøde kl 19.