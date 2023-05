Det er dog ikke så meget på grund af de sorte tal på bundlinjen, at der er glæde i selskabet. Det er i højere grad på grund af noget mere diffust nemlig: samarbejde. Det fortæller Marianne Lyngby Pedersen, der er adm. direktør i Indeks Retail A/S.

»Jeg kan godt forstå, hvis man står udefra og undrer sig over, hvorfor et overskud på 76.000 kroner er tilfredsstillende. Der er det vigtigt at forstå, at Indeks Retail A/S er et kædekontor. Vi ejer jo ikke butikkerne, butikkerne ejer sig selv. Vi er ikke sat i verden for at tjene pengene, men for at virksomhederne under vores fane tjener penge.«