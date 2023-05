Det er nok ikke en overraskelse, hvis året 2021 står særligt flot i erindringen på ledelsesgangen i emballagevirksomheden Schur.

Her kunne koncernen ikke blot fejre sit 175-års jubilæum. Man lykkedes også med at levere et rekordregnskab, hvor både omsætning og overskud toppede.

Forventningerne var derfor sat endnu højere for 2022, hvor man var klar på at ride videre på bølgen. Det var dog inden, der pludselig opstod krig i Ukraine, mens inflation og råvare- og energipriserne tog på himmelflugt.