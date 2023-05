Det lange mørke hår er bundet op i en knold på toppen af hovedet, og ansigtet er for en gang skyld rent og glat uden spor af blomster, regnbuer og glimmer.

Og så alligevel ikke, for selvom 36-årige Marie Hazra har taget malingen af, så er der alligevel lidt, der glimter hist og her, og på armen afslører en tynd blå streg, at der inden i Marie Hazra gemmer sig en særdeles farverig kvinde - nemlig Glimmer-Marie, som mange horsensianere kender fra byens mange kultur-events.