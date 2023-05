Nyt frokoststed er et besøg værd, men hold dig fra denne "prisvinder": »Det var ligesom at tygge i et stykke daggammel sandkage«

Jeg havde glædet mig, siden jeg første gang hørte på vandrørene, at randrusianeren, der havde fået den idé at lave fusion-kitchen med sushi-burittos og poke bowls, var gået i gang med at lægge planer for et sådan sted på Søndergade.

Vi kunne godt bruge et lidt sundere alternativ til take-away i Horsens, og jeg hilser Mo’Rice velkommen.