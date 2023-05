Det skal være slut med at vente flere dage, mens bilen er på værksted.

Faktisk skal det ikke vare længere end en tur i Bilka.

I hvert fald ikke hvis det står til Horsens-firmaet Carbucks. Når man kører bilen ind på et af deres værksteder, står flere medarbejdere nemlig klar som et Formel 1-team og ordner bilen på to timer.