Efter tre måneder havde situationen stabiliseret sig for Ild.Pizza, der derfor besluttede sig for at genåbne i Horsens. Ventetiden blev dog halvanden måned længere end først planlagt, da det viste sig at være svært at finde den rette manager til restauranten.

Allerede midt i februar blev jagten på den nye manager sat ind, og det har nu givet pote, sådan at Ild.Pizza åbner onsdag 3. maj kl. 17.