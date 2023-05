Onsdag præsenterer reformkommissionen sine længeventede anbefalinger til, hvordan man i fremtiden får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Her lyder en af hovedanbefalingerne, at 10. klasse skal droppes og erstattes af en ny ungdomsuddannelse, hpx (højere praktisk eksamen), som er et toårigt forløb med både boglige og praktiske fag.