Først tænkte jeg »øv«: For 29 år siden lukkede Thomas Elkjær øjnene, og da han åbnede dem igen, havde han truffet et skæbnesvangert valg

Forestil dig, at du sidder ved et bord, og foran dig ligger et stykke papir. På papiret står navnene på 20 virksomheder af vidt forskellig karakter.

Nu lukker du øjnene, løfter hånden og placerer din finger et tilfældigt sted på papiret.

Du åbner øjnene igen, og det firmanavn, som din finger peger på, er navnet på din arbejdsplads gennem de næste 30 år, måske endda resten af dit arbejdsliv.