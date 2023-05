Alle cykler har brug for sikkerheds-tilbehør, og firmaet er storproducent.

Tager man et kig på cykelhjelmen, låsen eller andet tilbehør, så er der nemlig god chance for, at der står Abus på den.

Den internationale virksomhed Abus’ nordiske afdeling, der holder til i Horsens, har netop aflagt årsregnskab.