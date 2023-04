AC Horsens står til bøde: Fans gik over stregen før OB-opgør

Det tog kun OB’s Emmanuel Sabbi fem minutter at sætte gang i fredagens målrige kamp mod AC Horsens med en scoring.

På det tidspunkt havde hjemmeholdets fans dog for længst sørget for at tænde op under stemningen. I bogstaveligst forstand. For i minutterne op til kampstart antændte de gulklædte fans helt op imod 20 styks pyroteknik.