Hele Horsens kommer til at mærke, at der skal være fest på Nordstern Arena i weekenden 13.-14. maj, når popikonet Harry Styles vil give koncert for to gange 30.000 gæster.

Dørene til koncerterne åbner begge dage kl. 17, men mens vi venter, vil gågaden blive forvandlet til én stor festplads med selfie-spots, glimmer, quiz og koncerter.