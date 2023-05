Kan man være en nærværende mor til tre, passe sit arbejde, drive en velbesøgt Instagram-profil og samtidig tage hensyn til sine egne autisme- og adhd-diagnoser?

Ja, det kan man godt. Det er i hvert fald det, som 31-årige Marie-Louise Hylleberg Østerlund stræber efter at gøre. Hun indrømmer dog også, at det har krævet tilpasning at få det hele til at gå op. Men det gør det jo for alle familier, som hun pointerer.