Hun endte med at vente mellem seks og otte timer, før det kunne lade sig gøre, fortæller cheflægen.

»Vi havde flere, der samtidig kom ind via 112 og en sukkersygepatient, der havde fået syreforgiftning og krævede hurtig behandling. Både dem og kvinden med mavesmerter har et legitimt krav på at få hjælp. Men vi er nødt til at behandle de mest kritiske først,« fortæller han.

»Vi får en del henvendelser fra folk, som synes, det er ubehageligt at vente. Det kan jeg godt forstå, og vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at mindske ventetiden,« uddyber cheflægen.