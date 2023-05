Med en lille pige i barnevogn og to større søskende på henholdsvis tre og seks år er der nok at se til for Maja Lindblom, der bor i Lund, nordvest for Horsens. Lige nu er hun på barsel med den yngste, der er et halvt år, men når lillesøster skal begynde i vuggestue, er det ikke sikkert, der er plads til hende lokalt i Lund.