»Vi ved, at hovedstrækningen er vigtig for mange pendlere, og vores arbejde derfor kan komme til at forstyrre. Vi forsøger derfor så vidt muligt altid at samle spærringerne i sporet, så det generer de rejsende så lidt som muligt. Det har heldigvis været muligt i denne omgang at finde en løsning, hvor vi arbejder mange steder i sporet samtidig,« fortæller anlægschef Jørn H. Jacobsen.

Tid til togbusser

I forbindelse med broarbejderne er Banedanmark af sikkerhedsmæssige årsager nødt til at totalspærre sporet mellem Vejle og Skanderborg Station. Det betyder ændringer i togtrafikken, hvor DSB indsætter togbusser på strækningen.