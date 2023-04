»Bad sound kills good music«

Du kan måske huske sloganet fra den gamle reklame for Hi-Fi Klubben. Hvis ikke, så er det også lige meget. For i Jan Abildgaards verden eksisterer der ikke dårlig lyd.

Eller det gør der selvfølgelig. Det er bare sjældent, at han oplever det. Han arbejder nemlig for de største tech-virksomheder i verden, og her er lyden som udgangspunkt altid god.