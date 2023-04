»Jeg har haft en rigtig god dialog med Jakob Bille fra Liberal Alliance, der har været en fantastisk politisk sparringspartner. Vi har samme tilgang til at udvikle liberal politik, hvor vi finder balancen mellem at stå på mål for vores værdier, samtidig med at vi indgår i brede samarbejdsaftaler i byrådet. Nu glæder jeg mig til at trække i arbejdstøjet for LA, og jeg kommer fortsat til at arbejde benhårdt for at sætte fornuftige og liberale aftryk på alt fra kommunens klimaplan til byudvikling, arkitekturpolitik og det igangværende arbejde med mobilitetsplanen,« siger Niels Povlsgaard i en pressemeddelelse.