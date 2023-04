Vinduesgigant vender kæmpe minus til kæmpe overskud - men HR-chef vil hellere snakke om noget helt andet

Hvis du skulle forvilde dig ind i Dovistas domicil i Bygholm Søpark i Horsens og blive mødt af god stemning, er det ikke så underligt.

Virksomheden, der udgør Europas største producent af facadevinduer, har nemlig netop præsenteret et nyt årsregnskab for koncernens moderselskab, og uanset hvor du her slår op, synes pilen at pege opad. Omsætning er øget med 25 pct. Resultatet er vendt fra et kæmpestort minus til et kæmpestort plus. Og egenkapitalen, ja den er et kapitel for sig.