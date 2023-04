Der var næsten fartstriber efter kokken Jimmy Boye Bach Jensen, da JP’s professionelle madanmelder for nyligt var på besøg på restaurant Ji-Mi’s i Hestedamsgade.

Her kvitterede anmelderen med tre stjerner for de syv retter og snacks med tilhørende vinmenu og kaldte overordnet besøget for ”en på alle måder særpræget, men også sympatisk oplevelse i Horsens.”