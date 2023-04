Venstres byrådsgruppe i Horsens tæller ikke længere syv medlemmer, mens seks.

Det står klart, efter Niels Povlsgaard, der blev valgt ind i byrådet for første gang ved det seneste kommunalvalg i november 2021, har besluttet sig for at forladet partiet.

Det oplyser Niels Povlsgaard i et opslag på sin facebookside.