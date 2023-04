Først på ugen appellerede rektor for VIA University College i Horsens regeringen om at få reetableret 175 af de 451 engelsksprogede studiepladser, som professionshøjskolen har måttet vinke farvel til.

I henvendelsen fik Harald Mikkelsen opbakning fra Dansk Industri, Dansk Erhverv samt 100 virksomheder, der mangler arbejdskraft med netop de profiler i primært Østjylland, og sammen argumenterede de for, at der er behov for de internationale studiepladser på VIA.