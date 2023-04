Da hans jordomrejse faldt til jorden, stiftede Oliver Seiffert i stedet en virksomhed: I dag omsætter den for millioner

Nogle gange falder tingene sammen på det helt rigtige tidspunkt.

I 2020 stod den dengang 20-årige Oliver Seiffert og en kammerart klar til at tage på en jordomrejse. Bedst som de skulle til at tage af sted, gjorde coronavirus sit indtog i Danmark og resten af verden, og tilbage stod de to unge mænd med en masse tid.