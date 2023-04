Kammeratens bemærkning blev starten på et erhvervseventyr: I dag udlever Anne Jacobsen og Martin Brix deres drøm

Du formulerer en tekst, vælger et foto og trykker ”Slå op”. Du får nogle likes, et par positive kommentarer, en god fornemmelse i maven og glemmer derefter alt om opslaget.

Indhold på platforme som Facebook og Instagram lever som regel et kort liv, og når du lægger et opslag op, gør du dig formentlig ingen forventninger om, at det skal ændre dit liv.