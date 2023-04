Store bededags død: Her er skolebørnenes sandsynlige erstatnings-fridag

Du kan godt begynde at sætte kryds i kalenderen.

Med beslutningen om at gøre store bededag til en hverdag, følger også endnu en skoledag for børnene.

Og det betyder, at børnene skal have fri en anden dag, fordi der fortsat skal være 200 skoledage om året. Nu er der sat dato på, hvornår den fridag med al sandsynlighed kommer til at ligge for Horsens’ skolebørn.