»Det føles så dejligt endelig at kunne sige, hvornår vi åbner. Vi har fået så mange henvendelser fra folk på de sociale medier, der vil vide, hvornår det sker, og hvornår de kan booke bord.«

Ordene er Annette Terps.

Sammen med Mette Fruensgaard står hun bag det populære kermamikcafé-koncept Art By Me, der er lige på trapperne med deres tredje forretning, der vil have hjemsted i Horsens.