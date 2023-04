Hun ville ønske, at hun selv havde fået det gjort.

Men nu har hun fået de børn, hun skal have, så der er ingen vej tilbage. I stedet kan hun opfylde ønsket for andre eller i nogle tilfælde dokumentere den livsoplevelse, som de ikke anede ville være så vigtig for dem at få foreviget.

Eva Walther er fødselsfotograf, og med sit kamera indfanger hun både de blikke, der siger »vi gjorde det«, og de kærlighedsfyldte blikke, der må tage afsked før tid.