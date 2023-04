En spytklat i håndfladen efterfulgt af et bekræftende håndtryk. Så ved man, at der er gjort en god handel for minimum én af parterne.

Om personkredsen i den selvejende institution WigWam gjorde brug af den lidet sofistikerede gestus, da den for nyligt købte 17.250 kvm af jord af Horsens Kommune er tvivlsomt.

Men et blik på kontrakten, som JP Horsens har fået aktindsigt i, viser, at den havde grund til det.